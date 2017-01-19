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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «ВИТЕБСК» И КОМПАНИЯ ASIA PACIFIC CAREER LAUNCHER ПЛАНИРУЮТ СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ГРАНИЦАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
13:57 19.01.2017
В рамках официального визита в Витебск 17 января администрацию СЭЗ «Витебск» посетило руководство индийской компании Asia Pacific Career Launcher в сопровождении представителей РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».
Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», в ходе переговоров в формате круглого стола стороны обсудили новые условия реализации актуальных инвестиционных проектов на территории СЭЗ, обозначили дальнейшие варианты сотрудничества в контексте производственной интеграции с действующими предприятиями Витебского региона, а также возможном создании совместных предприятий в границах СЭЗ «Витебск».
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