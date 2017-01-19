|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛЬГИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ВЫПУСКАЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» ПРОДУКЦИЕЙ
12:04 19.01.2017
В концерне «Беллегпром» под эгидой белорусско-бельгийского агентства BELEXIA 18 января состоялась встреча с одним из крупнейших европейских трейдеров текстильной продукции – партнером BELEXIA Антуаном Эррой.
В переговорах принял участие также учредитель агентства BELEXIA с бельгийской стороны Этьен Вотье.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ходе визита в Беларусь делегация бельгийских бизнесменов посетила ряд предприятий отрасли, ознакомилась с производимой продукцией.
По результатам встреч определены перспективы дальнейшего сотрудничества и экспорта продукции предприятий концерна на рынки стран Европы, Азии и Америки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2017
Курсы в банках
на 19.01.2017
Конвертация в банках
на 19.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте