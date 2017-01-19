МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛЬГИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ВЫПУСКАЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» ПРОДУКЦИЕЙ

12:04 19.01.2017 В концерне «Беллегпром» под эгидой белорусско-бельгийского агентства BELEXIA 18 января состоялась встреча с одним из крупнейших европейских трейдеров текстильной продукции – партнером BELEXIA Антуаном Эррой. В переговорах принял участие также учредитель агентства BELEXIA с бельгийской стороны Этьен Вотье. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ходе визита в Беларусь делегация бельгийских бизнесменов посетила ряд предприятий отрасли, ознакомилась с производимой продукцией. По результатам встреч определены перспективы дальнейшего сотрудничества и экспорта продукции предприятий концерна на рынки стран Европы, Азии и Америки.