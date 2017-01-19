В рамках официального визита Александра Лукашенко в Судан подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами юстиции Беларуси и Республики Судан по вопросам взаимного сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, положения меморандума предусматривают возможность обмена знаниями, информацией о правовых системах и законодательстве Беларуси и Судана, опытом о мерах, направленных на совершенствование национального законодательства.

Заключение межведомственного договора создает правовую основу для сотрудничества между правовыми ведомствами двух стран и позволит в будущем расширить международную договорно-правовую базу в сфере взаимной правовой помощи.