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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АВСТРИЙСКАЯ КОМПАНИЯ KRONOSPAN ПЛАНИРУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В БЕЛОРУССКИЕ ПРОЕКТЫ ДО $200 МЛН
11:16 19.01.2017

Группа компаний планирует развивать деятельность в Беларуси и рассчитывает, что правительство сможет помочь в некоторых моментах. Об этом заявил владелец группы компаний "Кроноспан" Питерм Кайндл 18 января во время встречи с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

"Нам очень комфортно в Беларуси. Я благодарен за поддержку, которую мы получаем на всех уровнях. И мы ценим стабильность в стране", - сказал он.

По его информации, в ближайшие 12-18 месяцев "Кроноспан" планирует инвестировать еще от $50 млн до $200 млн в рамках существующих проектов и новых предложений, которые группа компаний готова рассмотреть.

Kronospan - транснациональная корпорация с австрийскими корнями, специализирующаяся на деревообработке. Группа компаний "Кроноспан" имеет свыше 40 производственных подразделений в 27 странах. Является одним из крупнейших инвесторов в странах Центральной и Восточной Европы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в Беларуси "Кроноспан" стартовал реализацией инвестроекта в Сморгони. В 2012 году здесь было запущено производство плит мощностью 750 тыс. куб.м в год, в 2013 году - линия по производству плит МДФ с годовой производительностью 250 тыс. куб. м. Предприятие также запустило пять линий для ламинирования. В 2013 году "Кроноспан" начал создание второго предприятия в Беларуси - ИООО "Кроноспан ОБС" в СЭЗ "Могилев". Кроме того, инвестор наладил на территории СЭЗ "Могилев" производство карбамидоформальдегидных смол. В июне 2016 года была произведена первая партия этой продукции. Выход на проектную мощность предприятия запланирован на 2019 год.
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