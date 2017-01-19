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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ПОДПИСАЛИ РЯД МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ
09:06 19.01.2017

В рамках официального визита Александра Лукашенко в Египет подписан ряд международных договоров в правовой сфере между Беларусью и Арабской Республикой Египет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, 15 января подписаны договор между Республикой Беларусь и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, д а также договор о выдаче.

Заключение договора о правовой помощи позволит компетентным органам обоих государств решать вопросы оказания правовой помощи по гражданским и экономическим делам путем выполнения поручений о производстве различных процессуальных действий (в частности, передача и вручение документов, получение доказательств).

Положения договора о выдаче создадут правовую основу для взаимодействия компетентных органов в сфере выдачи преступников. Согласно Договору стороны обязуются по просьбе выдавать друг другу лиц, находящихся на их территориях, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение.

Формирование международной договорно-правовой базы в сфере юстиции с Египтом началось в 2010 году с подписания в Минске договора между Республикой Беларусь и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Таким образом, теперь между Беларусью и Египтом сформирована договорно-правовая база в сфере правовой помощи в полном объеме.

Согласно положениям подписанных договоров, для их вступления в силу необходима ратификация, а именно осуществление как Республикой Беларусь, так и Арабской Республикой Египет определенных внутригосударственных процедур по признанию обязательной силы данных международных договоров.
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