КУП «Брестжилстрой» планирует участие в строительстве главного корпуса Прегольской ТЭЦ (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, с мая 2016 года предприятие занято на строительстве жилого комплекса «Белорусский квартал» в Гусеве (Калининградская область). Проект реализуется при поддержке отделения посольства в Калининграде и предусматривает строительство трех пятиэтажных домов с современной обустроенной инфраструктурой.

Темп строительства соответствует заявленному графику. В настоящее время возведен корпус первого дома, заложен нулевой цикл под второй. На объект организованы бесперебойные поставки белорусских строительных материалов. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.

Руководитель отделения посольства в Калининграде Василий Горбатенко встретился с руководством ГК «Интертехэлектро», реализующей проект по строительству «Маяковской» ТЭС мощностью 160 МВт в Гусевском районе. Обсуждались вопросы организации поставок из Беларуси строительных материалов, а также привлечение на объект белорусских строительных организаций на условиях субподряда.

Помимо Гусева, новые станции будут возведены в Калининграде, Советске и Светлом. Их строительство призвано обеспечить энергетическую независимость Калининградской области от поставок электроэнергии из соседних стран.