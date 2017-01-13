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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» ПЛАНИРУЕТ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ПРЕГОЛЬСКОЙ ТЭЦ
14:16 13.01.2017

КУП «Брестжилстрой» планирует участие в строительстве главного корпуса Прегольской ТЭЦ (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, с мая 2016 года предприятие занято на строительстве жилого комплекса «Белорусский квартал» в Гусеве (Калининградская область). Проект реализуется при поддержке отделения посольства в Калининграде и предусматривает строительство трех пятиэтажных домов с современной обустроенной инфраструктурой.

Темп строительства соответствует заявленному графику. В настоящее время возведен корпус первого дома, заложен нулевой цикл под второй. На объект организованы бесперебойные поставки белорусских строительных материалов. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.

Руководитель отделения посольства в Калининграде Василий Горбатенко встретился с руководством ГК «Интертехэлектро», реализующей проект по строительству «Маяковской» ТЭС мощностью 160 МВт в Гусевском районе. Обсуждались вопросы организации поставок из Беларуси строительных материалов, а также привлечение на объект белорусских строительных организаций на условиях субподряда.

Помимо Гусева, новые станции будут возведены в Калининграде, Советске и Светлом. Их строительство призвано обеспечить энергетическую независимость Калининградской области от поставок электроэнергии из соседних стран.
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