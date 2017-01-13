ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
12:39 13.01.2017

Руководитель отделения посольства Беларуси в Хабаровске (Россия) Александр Бобцов на встрече с директором АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» Сергеем Баушевым обозначил актуальные вопросы развития сотрудничества, в том числе по организации поставок техники белорусского производства, заинтересованность белорусской стороны в реализации крупных инфраструктурных инвестиционных проектов в Хабаровском крае.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в ходе встречи рассмотрены итоги выполнения плана мероприятий на 2014–2016 годы по реализации Соглашения между правительством Беларуси и правительством Хабаровского края России о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 28 марта 2003 года в части осуществления взаимного обмена информацией об инвестиционных возможностях Беларуси и Хабаровского края.

Отмечено, что в настоящее время организован и осуществляется обмен информацией инвестиционной направленности АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» и ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации». По информации С. Баушева проект соглашения между ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» и АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» подготовлен и согласован обеими сторонами. В настоящее время прорабатываются вопросы его подписания.

А. Бобцов рассказал о совместном китайско-белорусском проекте «Великий камень» и о возможностях участия в нем компаний Хабаровского края, заинтересованных в продвижении своей продукции на западные рынки.

Дипломат также представил информацию о передовых технологиях, применяемых в Беларуси в сельскохозяйственной сфере, которые успешно используются в отдельных регионах Дальнего Востока.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2017
валюта курс
EUR 2.0740
USD 1.9509
RUB 3.2853
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0740 -0.0034
USD 1.9509 -0.0033
RUB 3.2853 -0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0710 2.0760
USD 1.9500 1.9540
RUB 3.2750 3.2870
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0650
EUR/RUB 63.0500 63.5500
USD/RUB 59.4500 59.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте