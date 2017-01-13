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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
12:39 13.01.2017
Руководитель отделения посольства Беларуси в Хабаровске (Россия) Александр Бобцов на встрече с директором АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» Сергеем Баушевым обозначил актуальные вопросы развития сотрудничества, в том числе по организации поставок техники белорусского производства, заинтересованность белорусской стороны в реализации крупных инфраструктурных инвестиционных проектов в Хабаровском крае.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в ходе встречи рассмотрены итоги выполнения плана мероприятий на 2014–2016 годы по реализации Соглашения между правительством Беларуси и правительством Хабаровского края России о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 28 марта 2003 года в части осуществления взаимного обмена информацией об инвестиционных возможностях Беларуси и Хабаровского края.
Отмечено, что в настоящее время организован и осуществляется обмен информацией инвестиционной направленности АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» и ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации». По информации С. Баушева проект соглашения между ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» и АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» подготовлен и согласован обеими сторонами. В настоящее время прорабатываются вопросы его подписания.
А. Бобцов рассказал о совместном китайско-белорусском проекте «Великий камень» и о возможностях участия в нем компаний Хабаровского края, заинтересованных в продвижении своей продукции на западные рынки.
Дипломат также представил информацию о передовых технологиях, применяемых в Беларуси в сельскохозяйственной сфере, которые успешно используются в отдельных регионах Дальнего Востока.
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