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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 15-17 ЯНВАРЯ СОВЕРШИТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ В ЕГИПЕТ И СУДАН
11:33 13.01.2017

Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Египет и Судан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Каире он проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень. В центре внимания будут темы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, производственной кооперации. На повестке дня также расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере, включая науку, образование, здравоохранение, туризм.

По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

Запланированы встречи А. Лукашенко с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами этой страны, а также его участие в открытии белорусско-египетского делового форума.

В Хартуме А. Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению. Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества. Ожидается заключение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах.

Планируются также встречи А. Лукашенко с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.

В столице Судана во время визита А. Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум.
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