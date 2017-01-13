Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 12 января принял участие в заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества Независимых Государств при уставных и других органах СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службеМИДа, в своем выступлении В.Макей уделил особое внимание вопросам практической реализации Решения Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года об адаптации Содружества к современным реалиям.

Министр обратил внимание собравшихся на необходимость дальнейшего расширения возможностей действующей на пространстве СНГ зоны свободной торговли, в том числе за счет развития единого рынка государственных закупок и формирования условий для свободной торговли услугами.

В. Макей выразил надежду на конструктивное взаимодействие всех государств-участников при выполнении стоящих перед СНГ задач под эгидой действующего председательства Российской Федерации.