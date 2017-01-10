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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ХОЧЕТ РАСПРОСТРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПОТЕНЦИАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА СРЕДИ КОРЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОМПАНИЙ
15:20 10.01.2017
Посол Беларуси в Южной Корее Андрей Попков 10 января встретился с исполнительным директором Корейской ассоциации автомобилестроения Ко Мун Су и директором отдела поддержки торговли и технологий Чхве Мун Соком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере автомобильной промышленности, возможности взаимодействия белорусских и корейских компаний в области производства автокомпонентов и продвижения продукции на рынки третьих стран.
Особое внимание уделено перспективам организации визитов представителей корейских деловых кругов в Беларусь, участие в экономических мероприятиях, проводимых белорусской стороной, а также возможностям распространения информации о потенциале машиностроительного сектора Беларуси среди корейских организаций и компаний.
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