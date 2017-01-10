МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВИТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ

13:24 10.01.2017 Заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков 10 января встретился с послом Южной Кореи Ким Ёнг Хо. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, посол проинформировал В. Рыбакова о согласовании правительством Южной Кореи предоставления на безвозмездной основе медицинского оборудования для Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей на базе «9 городской клинической больницы» Минска, ГУ «РНПЦ оториноларингологии» и ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» в рамках официальной помощи в целях развития. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества.