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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРИДАНИИ ПУНКТУ ПРОПУСКА «ЛОША – ШУМКАС» МЕЖДУНАРОДНОГО СТАТУСА
12:37 10.01.2017
Беларусь ратифицировала соглашение о придании автодорожному пункту пропуска «Лоша-Шумскас» международного статуса. Соответствующее белорусско-литовское межправительственное соглашение официально опубликовано сегодня на Национальном правовом Интернет-портале.
Пункт пропуска через государственную границу будет открыт для пересечения границы лицами независимо от их гражданства, автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров, технически допустимая общая масса которых не превышает 3500 килограммов и число мест для сидения в которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, независимо от их государственной принадлежности, а также для перемещения товаров для личного пользования, предусмотренных правовыми актами, действующими на территориях Беларуси и Литвы.
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