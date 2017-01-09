Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества пройдет 12 января в Исполнительном комитете СНГ в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Исполкома СНГ, в ходе заседания постоянные полномочные представители утвердят план своей работы на предстоящий год, предусматривающий рассмотрение вопросов, касающихся различных сфер сотрудничества стран СНГ и деятельности его органов (в том числе адаптации Содружества к современным реалиям), формирования проектов повесток дня заседаний высших органов СНГ, реализации принятых в рамках Содружества документов.

Кроме того, будет обсуждена деятельность Совета по сотрудничеству в области образования государств – участников Содружества Независимых Государств по формированию общего образовательного пространства СНГ.

Совет формируется из руководителей органов государственных ведомств, ведающих вопросами образования, а также органов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации стран СНГ.

В задачи Совета входят дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества в области образования, содействие подготовке и аттестации научных и научно-педагогических кадров, организация взаимодействия с международными, региональными, национальными образовательными объединениями и ассоциациями, а также пропаганда опыта государств – участников Содружества по развитию национальных систем образования.

С момента образования состоялись 29 заседаний Совета, по его инициативе Советом глав правительств СНГ принято более 40 документов. Большинство документов востребовано государствами Содружества и используется в практической деятельности (с учетом требований законодательства конкретного государства).

Кроме того, на заседании планируется обсудить перспективы развития договорно-правовой базы СНГ в 2017 году, в течение которого высшими органами Содружества, по оценке Исполкома СНГ, будут рассмотрены 49 проектов документов. Из них Советом глав государств – 11, Советом глав правительств – 30, Советом министров иностранных дел – 23 и Экономическим советом СНГ – 28 проектов документов.