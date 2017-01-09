Повышение уровня взаимодействия таможенных ведомств Беларуси и Кыргызстана будет способствовать росту товарооборота. Это было отмечено на состоявшейся 9 января встрече председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Юрия Сенько с послом Кыргызской Республики в Беларуси Кубанычбеком Омуралиевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, взаимодействие таможенных ведомств двух государств также будет способствовать росту товарооборота и повышению транзитной привлекательности обеих стран, упрощению торговли, обеспечению безопасности граждан и защиты интересов субъектов хозяйствования.