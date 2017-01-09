ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И КЫРГЫЗСТАНА БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ ТОВАРООБОРОТА
10:35 10.01.2017

Повышение уровня взаимодействия таможенных ведомств Беларуси и Кыргызстана будет способствовать росту товарооборота. Это было отмечено на состоявшейся 9 января встрече председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Юрия Сенько с послом Кыргызской Республики в Беларуси Кубанычбеком Омуралиевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, взаимодействие таможенных ведомств двух государств также будет способствовать росту товарооборота и повышению транзитной привлекательности обеих стран, упрощению торговли, обеспечению безопасности граждан и защиты интересов субъектов хозяйствования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2017
валюта курс
EUR 2.0650
USD 1.9597
RUB 3.2723
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0650 -0.0026
USD 1.9597 +0.0059
RUB 3.2723 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0710 2.0750
USD 1.9570 1.9620
RUB 3.2550 3.2670
подробнее

Конвертация в банках
на 10.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 63.3000 63.4000
USD/RUB 59.8000 60.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте