МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ БЕЛОРУССКО-МОНГОЛЬСКОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В МАРТЕ

16:18 09.01.2017 Посол Беларуси в Монголии Станислав Чепурной 9 января встретился с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, председателем монгольской части совместной белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Пурэвийн Сэргэлэном. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службеМИДа, в рамках встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия, обмен визитами на высшем и высоком уровнях, а также возможность проведения четвертого заседания совместной белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске в марте 2017 года.