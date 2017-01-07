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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ХОЧЕТ НАЛАДИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНСКИМ КРЕДИТНЫМ ИНСТИТУТОМ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ
13:13 09.01.2017
Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко и начальник управления экономики и устойчивого развития МИДа Германии Мигель Бергер обсудили перспективные направления активизации взаимодействия в сфере производственной кооперации и инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, на состоявшейся 6 января встрече стороны рассмотрели подготовку организуемого под эгидой МИД Германии визита в Беларусь делегации германских деловых кругов.
Затронута тематика рейтинга Беларуси в ОЭСР, налаживания сотрудничества между ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и германским Кредитным институтом по восстановлению экономики (KfW), вступления Беларуси в ВТО, а также ряд других вопросов.
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