МИД опубликовал обзор итогов внешней политики Беларуси в 2016 году.

В опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел обзоре представлены сведения об итогах внешней политики Беларуси в минувшем году и результатах внешнеполитической деятельности МИДа.

«В достаточно непростом международном контексте усилия белорусской дипломатии были направлены на проведение сбалансированной многовекторной внешней политики, всестороннюю защиту национальных интересов, укрепление региональной безопасности и стабильности. Удалось значительно продвинуться в вопросе устранения ограничительных мер, препятствующих развитию взаимовыгодного сотрудничества Беларуси с различными странами и межгосударственными объединениями», – говорится в обзоре.

Беларусь продолжает развивать отношения с государствами – партнерами по политическим и экономическим международным союзам и налаживать партнерство со странами ЕС, государствами Азиатского и Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

В частности, в 2017 году Беларусь впервые будет председательствовать в Центрально-Европейской Инициативе (ЦЕИ). Также впервые в июле 2017 года очередная сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске.

Кроме того, Минск продолжает оставаться ключевой переговорной площадкой по урегулированию украинского кризиса, говорится в обзоре, поскольку белорусская сторона прилагала значимые усилия для урегулирования кризиса в Украине, обеспечивая все необходимые условия для проведения регулярных заседаний Трехсторонней контактной группы по Украине и тематических рабочих групп в ее составе. «Результаты комплексных усилий способствовали укреплению авторитета и изменению восприятия нашей страны на международной арене, осознанию ее истинной ценности в качестве «полюса стабильности» в регионе», – констатируют в МИДе.

В рамках работы по развитию договорно-правовой базы в 2016 году подписаны 108 международных договоров и других международно-правовых документов, 80 двусторонних, в том числе об установлении дипломатических отношений с Республикой Либерия, Федерацией Сент-Китс и Невис, Княжеством Монако, и 28 многосторонних, включая Парижское соглашение, Конвенцию о правах инвалидов, Конвенцию о Международной морской организации.

Также продолжалась активная работа по развитию двусторонней договорно-правовой базы по визовой тематике, сообщает МИД. Подписаны межправительственные соглашения по визовым вопросам с Аргентиной, Бразилией, Гватемалой, Макао, Чили, Эстонией. Вступили в силу соглашения по визовым вопросам с Китаем, Никарагуа, Бразилией, Макао, проводилась реализация внутригосударственных процедур по соглашениям с Аргентиной, Боснией и Герцеговиной, Гватемалой, Эль-Сальвадором.

Продолжена работа над проектами международных визовых договоров с Гондурасом, Гонконгом, Кореей, Македонией, Малайзией, Оманом, Перу, Сингапуром, Уругваем, Филиппинами.

Разработан проект указа об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан 80 государств через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск». Принят указ об установлении безвизового порядка въезда в Беларусь граждан ОАЭ.

Обзор напоминает, что в рейтинге Группы Всемирного банка («Ведение бизнеса – 2017») Беларусь заняла 37-е место среди 190 стран и улучшила свое положение по сравнению с минувшим годом сразу на 13 позиций. В том числе второй год подряд Беларусь входит в первую тридцатку стран по одному из показателей упомянутого рейтинга «международная торговля» – в результате всестороннего содействия, которое оказывалось национальным экспортерам, а также улучшению делового климата, информирует Национальный центр правовой информации.