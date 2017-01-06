Беларусь активно сотрудничает более чем с 40 странами в области науки, технологий и инноваций. Об этом на презентации Года науки в НАН Беларуси 6 января сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, пишет агентство «Минск-Новости».

«В 2017 году планируется подписать соглашения о научно-техническом сотрудничестве со Словакией, Австралией, Аргентиной, Израилем, Хорватией», - отметил А. Шумилин.

По его словам, результативность белорусской науки растет.

«Если в начале пятилетки (2011-2015 гг.) в рамках государственных научно-технических программ на 1 рубль вложенных бюджетных средств мы имели 18 рублей инновационной продукции, то к концу пятилетки этот показатель увеличился до 48 рублей инновационной продукции», - подчеркнул председатель ГКНТ.