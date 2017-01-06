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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ СОТРУДНИЧАЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ С 40 СТРАНАМИ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ
09:06 09.01.2017
Беларусь активно сотрудничает более чем с 40 странами в области науки, технологий и инноваций. Об этом на презентации Года науки в НАН Беларуси 6 января сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, пишет агентство «Минск-Новости».
«В 2017 году планируется подписать соглашения о научно-техническом сотрудничестве со Словакией, Австралией, Аргентиной, Израилем, Хорватией», - отметил А. Шумилин.
По его словам, результативность белорусской науки растет.
«Если в начале пятилетки (2011-2015 гг.) в рамках государственных научно-технических программ на 1 рубль вложенных бюджетных средств мы имели 18 рублей инновационной продукции, то к концу пятилетки этот показатель увеличился до 48 рублей инновационной продукции», - подчеркнул председатель ГКНТ.
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