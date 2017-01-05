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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ В ЯНВАРЕ ПРОВЕДЕТ ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ ПО ВСТУПЛЕНИЮ В ВТО
13:22 06.01.2017
Беларусь в январе 2017 года проведет полномасштабный раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в опубликованном 5 января обзоре итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году.
«В соответствии с установками главы государства и правительства активизирован переговорный процесс по присоединению Беларуси к ВТО. Усилен кадровый потенциал, сформирована переговорная делегация, подготовлены обновленные предложения по доступу на рынки товаров и услуг», – сказано в обзоре.
Согласно документу, усилия Беларуси по активизации переговорного процесса нашли поддержку у большинства стран-членов ВТО.
«По итогам рассмотрения представленных белорусской стороной документов Секретариат ВТО подготовил и распространил в декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Беларуси к Организации, который станет основой для проведения в январе 2017 года полномасштабного раунда переговоров. Распространение проекта доклада свидетельствует о высокой степени готовности страны-кандидата к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате», – говорится в обзоре.
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