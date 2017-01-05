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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ЕВРОСОЮЗОМ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В ГЕРМАНИИ
09:43 06.01.2017

Посол Беларуси в Германии Дениса Сидоренко и госсекретарь МИДа ФРГ Штефан Штайнляй обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-германского сотрудничества в различных областях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа Беларуси, на состоявшейся 5 января встрече также рассматривались вопросы взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом.

Особое внимание уделено экономической проблематике и совместным мероприятиям, посвященным 25-летию возобновления белорусско-германских дипломатических отношений.
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