МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ЕВРОСОЮЗОМ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В ГЕРМАНИИ

09:43 06.01.2017 Посол Беларуси в Германии Дениса Сидоренко и госсекретарь МИДа ФРГ Штефан Штайнляй обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-германского сотрудничества в различных областях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа Беларуси, на состоявшейся 5 января встрече также рассматривались вопросы взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом. Особое внимание уделено экономической проблематике и совместным мероприятиям, посвященным 25-летию возобновления белорусско-германских дипломатических отношений.