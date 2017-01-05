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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ В МАНАГУА
17:28 05.01.2017
Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Евгением Шестаковым 9-11 января посетит Манагуа (Никарагуа).
Как сообщил в ходе брифинга начальник управления информации – пресс-секретарь МИДа Беларуси Дмитрий Мирончик, делегация проведет ряд встреч с руководством МИДа Никарагуа, советником президента по инвестициям Лауреано Ортегой, министром-советником президента по международным делам Сидхартой Марином, министром финансов Иваном Акостой и министром развития, промышленности и торговли Орландо Солорсано.
В январе–ноябре 2016 года товарооборот двух стран составил 3,5 млн долларов. Из них белорусский экспорт – 3,2 млн долларов. Наша страна поставляет в Никарагуа сельскохозяйственную технику, продукцию машиностроения и тяжелой промышленности. Импортируется продукция сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности.
В целях наращивания объемов торговли стороны изучают в качестве перспективных направлений сотрудничества поставки иной белорусской машинно-технической продукции (грузовые автомобили, дорожно-строительная техника, электротехнические товары), сельскохозяйственной техники и оборудования, продукции нефтехимической отрасли (автомобильные шины, минеральные удобрения), медикаментов, а также предоставление услуг по обучению специалистов для народного хозяйства Никарагуа.
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