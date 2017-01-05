Беларусь готова в январе принять SEED-миссию МАГАТЭ.

"По рекомендациям Комитета по осуществлению Конвенции Эспо в январе 2017 года состоится миссия МАГАТЭ по рассмотрению площадки АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED)", - рассказал министр энергетики Владимир Потупчик.

Кроме того, в 2017 году по запросу Беларуси состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), будет осуществлена подготовка к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR).

Как сообщает госпредприятие "Белорусская АЭС", в рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ "Поддержка человеческих ресурсов и развитие инфраструктуры для ввода в эксплуатацию первой АЭС" запланирован ряд экспертных миссий агентства, в том числе по вопросам управления финансовыми рисками, обзору стратегии обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом и другим рекомендуемым МАГАТЭ направлениям.