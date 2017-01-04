Постановлением Совета министров №2 от 3 января 2017 года полномочными представителями правительства Республики Беларусь в межгосударственном совете по антимонопольной политике государств – участников СНГ (МСАП) назначены министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Игорь Фомин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, МСАП образован в соответствии с договором о проведении согласованной антимонопольной политики от 25 января 2000 года, который подписан главами правительств стран СНГ.

В рамках МСАП проводятся совместные исследования товарных рынков, вырабатываются подходы по расследованиям нарушений антимонопольного законодательства и гармонизации конкурентного законодательства в государствах СНГ – участниках МСАП, совершенствуется правоприменительная практика, проводится обмен опытом по всем вопросам реализации антимонопольной политики как на национальном, так и на транснациональном уровнях.