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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАДИМИР КОЛТОВИЧ И ИГОРЬ ФОМИН НАЗНАЧЕНЫ ПОЛПРЕДАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА В МЕЖГОССОВЕТЕ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ СНГ
09:14 05.01.2017
Постановлением Совета министров №2 от 3 января 2017 года полномочными представителями правительства Республики Беларусь в межгосударственном совете по антимонопольной политике государств – участников СНГ (МСАП) назначены министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Игорь Фомин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, МСАП образован в соответствии с договором о проведении согласованной антимонопольной политики от 25 января 2000 года, который подписан главами правительств стран СНГ.
В рамках МСАП проводятся совместные исследования товарных рынков, вырабатываются подходы по расследованиям нарушений антимонопольного законодательства и гармонизации конкурентного законодательства в государствах СНГ – участниках МСАП, совершенствуется правоприменительная практика, проводится обмен опытом по всем вопросам реализации антимонопольной политики как на национальном, так и на транснациональном уровнях.
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