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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ПАКИСТАН ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИХ ГРУПП ДРУЖБЫ
14:54 03.01.2017
Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович встретился 3 января со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана Сардаром Аязом Садиком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили пути активизации межпарламентских отношений, в том числе вопросы создания межпарламентских групп дружбы, обмена визитами руководителей парламентов, участия парламентариев двух стран в развитии торгово-экономических отношений.
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