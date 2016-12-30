МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ПАКИСТАН ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИХ ГРУПП ДРУЖБЫ

14:54 03.01.2017 Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович встретился 3 января со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана Сардаром Аязом Садиком. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили пути активизации межпарламентских отношений, в том числе вопросы создания межпарламентских групп дружбы, обмена визитами руководителей парламентов, участия парламентариев двух стран в развитии торгово-экономических отношений.