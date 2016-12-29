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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЕДОМСТВА БЕЛАРУСИ И ПАКИСТАНА ОБСУДИЛИ КОНКРЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:48 03.01.2017
Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович обсудил с государственным министром по иностранным делам, специальным помощником премьер-министра Пакистана Тариком Фатеми ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визитов на высшем уровне.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе состоявшейся 2 января встречи стороны обсудили конкретные мероприятия сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
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