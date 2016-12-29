ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕС НА 2014-2020 ГОДЫ
09:13 03.01.2017

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей от имени правительства подписал соглашения о финансировании программ трансграничного сотрудничества ЕС «Латвия-Литва-Беларусь» и «Польша-Беларусь-Украина» по линии Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, подписание соглашений создает правовую основу для участия Беларуси в реализации указанных программ, которые направлены на поддержку сотрудничества между странами-участницами и их сопредельными территориями в таких областях, как управление государственной границей, борьба с трансграничной преступностью, совместное реагирование на чрезвычайные ситуации, защита окружающей среды, поддержка предпринимательства, развитие туризма, здравоохранения и социальных услуг, охрана культурно-исторического наследия, стимулирование межкультурных связей и контактов между людьми.

Совокупный бюджет обеих программ превышает 280 млн. евро, которые будут выделяться на проектную деятельность в странах-участницах на конкурсной основе. При этом более 20 млн. евро из указанных средств зарезервировано на внеконкурсную реализацию в Беларуси крупномасштабных проектов по развитию приграничной инфраструктуры, включая модернизацию пограничных пунктов пропуска, совершенствование технических систем охраны границы и реконструкцию подъездных путей.

Соглашения о финансировании полностью вступят в силу после их ратификации Беларусью в 2017 году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2016
валюта курс
EUR 2.0450
USD 1.9585
RUB 3.2440
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2016
валюта курс +/-
EUR 2.0450 +0.002
USD 1.9585 +0.0066
RUB 3.2440 +0.0258
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0500 2.0600
USD 1.9600 1.9650
подробнее

Конвертация в банках
на 03.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0440 1.0530
EUR/RUB 64.1000 65.0000
USD/RUB 61.2000 62.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте