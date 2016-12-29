СЭЗ «Витебск» и компания Schneider Group обсудили варианты сотрудничества в контексте возможности локализации современных производств на территории СЭЗ в условиях таможенных и налоговых преференций, наметив отправные точки совместной работы на первую половину 2017 года.

Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», переговоры состоялись в рамках визита в администрацию СЭЗ управляющего партнера компании Ульфа Шнайдера. Визит организован в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между администрацией СЭЗ «Витебск» и компанией SCHNEIDER GROUP на 9-м Дне немецкой экономики в Минске.

Компания SCHNEIDER GROUP основана в 2003 году в Москве уроженцем Гамбурга (Германия) Ульфом Шнайдером. В данный момент штат компании представлен 500 сотрудниками в Германии, России, Казахстане, Беларуси, Польше и Украине.