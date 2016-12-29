Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту послу Беларуси Александру Королю в связи с инцидентом на Белорусской АЭС, связанным с корпусом реактора, который произошел 26 декабря. Об этом говорится на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось на сайте Белорусской АЭС, во время «маневровых операций» на станции Славное Белорусской железной дороги корпус реактора «незначительно» коснулся опоры контактной сети. В сообщении указано, что корпус реактора находился в защитном металлическом транспортном кожухе. Повреждений на корпусе реактора не выявлено.

Литовский МИД призвал Беларусь провести расследование инцидента и проинформировать Вильнюс и Международное агентство по атомной энергии о его результатах.

«Врученная Беларуси нота вновь содержит требования, на незамедлительном выполнении которых настаивает Министерство иностранных дел: пригласить в полном объеме миссию по оценке площадок (англ. Site and External Events Design – SEED) Международного агентства по атомной энергетике (TATENA) для оценки критериев выбора площадки Островецкой АЭС и ее пригодности для строительства АЭС; выполнить исчерпывающие нагрузочные испытания (англ. stress-tests) по оценке рисков и прочности в рамках методологии ЕС и с участием экспертов международного уровня в рамках подписанного 23 июня 2011 г. соглашения с Европейской Комиссией; по предложению Комитета ООН по Конвенции Эспо создать международную экспертную комиссию для подробной оценки соответствия проекта Островецкой АЭС положениям Конвенции», - говорится в сообщении МИДа Литвы.

В МИДе подчеркивают, что инцидент 26 декабря - уже шестой известный Литве инцидент, который произошел в 2016 году в ходе осуществления проекта Островецкой АЭС. Согласно оценке экспертов, инцидент 10 июля, во время которого корпус реактора массой 330 тонн упал с 4-метровой высоты, представлял особую опасность и мог иметь необратимые последствия для безопасности строящейся АЭС, в связи с чем Литва потребовала заменить поврежденный корпус реактора новым.

«Несмотря на то, что Беларусь пыталась отрицать факт инцидента и приуменьшить его последствия, активные усилия учреждений Литвы привели к тому, что Беларусь признала необходимость замены упавшего корпуса реактора на новый», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Литвы.