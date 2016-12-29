Открытие Китайско-белорусского центра коммерциализации инноваций и подписание соглашения о создании совместного Китайско-белорусского фонда венчурных инвестиций состоялось 28 декабря 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, основная задача фонда – содействовать инновационному развитию Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» путем венчурного финансирования инновационных проектов, реализуемых на его территории. Инвестиционная стратегия фонда нацелена на формирование портфеля инновационных проектов, прежде всего в области высоких технологий, разработки и организации производства инновационных товаров и услуг.

«Парк «Великий камень» настроен на высокотехнологичные производства и инновации в области высоких технологий. Мы будем активно работать в ближайший год для того, чтобы наполнить проектами ту инфраструктуру, которая будет создана в Год науки», – сказал первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси Сергей Чижик.