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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ ФОНД ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ БУДЕТ СОДЕЙСТВОВАТЬ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»
15:47 29.12.2016
Открытие Китайско-белорусского центра коммерциализации инноваций и подписание соглашения о создании совместного Китайско-белорусского фонда венчурных инвестиций состоялось 28 декабря 2016 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, основная задача фонда – содействовать инновационному развитию Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» путем венчурного финансирования инновационных проектов, реализуемых на его территории. Инвестиционная стратегия фонда нацелена на формирование портфеля инновационных проектов, прежде всего в области высоких технологий, разработки и организации производства инновационных товаров и услуг.
«Парк «Великий камень» настроен на высокотехнологичные производства и инновации в области высоких технологий. Мы будем активно работать в ближайший год для того, чтобы наполнить проектами ту инфраструктуру, которая будет создана в Год науки», – сказал первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси Сергей Чижик.
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