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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТРАНСПОРТНАЯ МИЛИЦИЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЕЗДАХ
15:08 29.12.2016

Транспортная милиция Беларуси и России усилит контроль в международных поездах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, совместная отработка пройдет в период новогодних праздников и будет направлена на предупреждение преступлений. Также во время сопровождения поездов стражи порядка акцентируют внимание на обеспечении общественной безопасности.

Между тем, в текущем году в составах, следующих по территории республики, зарегистрировано 210 преступных деяний, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.

По данным милиции, чаще всего совершаются кражи. При этом из 158 хищений в 73 случаях предметом преступного посягательства явились личные вещи пассажиров, в 51 – мобильные телефоны, в 34 – деньги.

Также в поездах совершено 14 хулиганств, 3 мошенничества, 2 тяжких телесных повреждения, выявлено 17 фактов незаконного оборота наркотиков и 2 – контрабанды.

В связи с увеличением количества преступлений транспортная милиция дает несколько рекомендаций пассажирам:

- внимательно относитесь к случайным попутчикам, пытающимся войти к вам в доверие или предлагающим распить спиртные напитки. С целью совершения преступных действий мошенники могут подсыпать снотворное или психотропное вещество в алкоголь и другие напитки.

- не оставляйте личные вещи без присмотра во время ожидания поезда, стоянок, посещения вагона-ресторана и других мест, не доверяйте их случайным знакомым и попутчикам. Перед прибытием на конечный пункт проверьте наличие своих вещей, а при выходе из вагона старайтесь не оставлять в купе багаж даже на короткое время.

- не выкладывайте в легкодоступном месте на виду других людей документы, деньги, телефоны и другие ценные вещи.

- не кладите все денежные средства в одно место. Деньги для мелких расходов держите отдельно от крупной суммы. В ночное время не забывайте закрывать купе на замок-секретку.

- при использовании общедоступных розеток для подзарядки мобильного телефона и других электронных устройств не оставляйте эти устройства без присмотра.

- не откликайтесь на сомнительные просьбы передать посылки или прочие предметы неизвестным лицам в другом населенном пункте. В них могут оказаться наркотики и другие запрещенные в гражданском обороте вещества и предметы.

- в пригородных поездах в вечернее и ночное время располагайтесь в хорошо освещенных вагонах, в которых есть пассажиры, или в головном вагоне состава, где в случае опасности вы сможете обратиться за помощью к машинисту.

- не употребляйте во время поездки алкоголь, под его воздействием вы рискуете заснуть, и тогда ваше имущество может стать легкой добычей.

- не оставляйте детей без присмотра, это может привести к трагическим последствиям. при обнаружении бесхозных предметов не прикасайтесь к ним, а незамедлительно сообщите об этом сотруднику милиции, проводнику вагона, билетному кассиру или другому работнику транспорта.

- если в отношении вас все же совершено противоправное действие: Незамедлительно заявите о происшествии в оперативно-дежурную службу милиции на вокзале либо наряду, сопровождающему поезд.

- в пути следования поезда при отсутствии сотрудников транспортной милиции через проводника сообщите о случившемся начальнику поезда, который на ближайшей станции вызовет сотрудников ОВДТ.

- обнаружив кражу или другое преступление, постарайтесь не уничтожать следы пальцев рук преступника или другие улики.
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