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БЕЛАРУСЬ ПРЕДПРИНИМАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ СДАЧИ ГАРЛЫКСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ДО 31 МАРТА 2017 ГОДА - ПОСОЛ
09:07 29.12.2016

Беларусь предпринимает все возможные усилия для сдачи Гарлыкского горно-обогатительного комбината до 31 марта 2017 года. Об этом заявил посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов во время встречи 27 декабря с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, сопредседателем межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Батыром Эрешовым

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на переговорах стороны подвели итоги взаимодействия в уходящем году, наметили планы на 2017 год, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений.
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