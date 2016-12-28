Беларусь предпринимает все возможные усилия для сдачи Гарлыкского горно-обогатительного комбината до 31 марта 2017 года. Об этом заявил посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов во время встречи 27 декабря с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, сопредседателем межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Батыром Эрешовым

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на переговорах стороны подвели итоги взаимодействия в уходящем году, наметили планы на 2017 год, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений.