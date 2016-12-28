|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕДПРИНИМАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ СДАЧИ ГАРЛЫКСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ДО 31 МАРТА 2017 ГОДА - ПОСОЛ
09:07 29.12.2016
Беларусь предпринимает все возможные усилия для сдачи Гарлыкского горно-обогатительного комбината до 31 марта 2017 года. Об этом заявил посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов во время встречи 27 декабря с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, сопредседателем межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Батыром Эрешовым
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на переговорах стороны подвели итоги взаимодействия в уходящем году, наметили планы на 2017 год, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 28.12.2016
Курсы в банках
на 28.12.2016
Конвертация в банках
на 28.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте