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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН НАМЕРЕНЫ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ ТЕХНИКИ И ЗАПЧАСТЕЙ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ - ПОСОЛ
14:57 28.12.2016

Беларусь и Азербайджан работают над наращиванием экспорта в третьи страны автомобильной и сельскохозяйственной техники, произведенной на Гянджинском автомобильном заводе. Об этом сказал в среду на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По его словам, сотрудничество в области промышленной кооперации является перспективным и составляет до 20 процентов торгового оборота двух стран.

"Хочу особо отметить работу Гянджинского автозавода. Спектр производимых здесь белорусских машин увеличивается. За все время работы завод произвел более 8000 тракторов "Беларусь" и более 3000 грузовых автомобилей МАЗ", - сказал Ахрамович, которого цитирует Trend.

Он отметил, что с завода осуществляются поставки техники в третьи страны.

"Уже налажен экспорт тракторов в Грузию, идет работа по наращиванию поставок в другие страны. Также ведется работа по началу производства на Гянджинском автозаводе узлов и агрегатов для их дальнейшей отправки в Беларусь. Еще одним перспективным проектом является производство в Гяндже белорусских автобусов. Надеюсь, скоро их можно будет увидеть на улицах Азербайджана", - сказал посол.

В планах Минского тракторного завода и Гянджинского автомобильного завода доведение объема ежегодной сборки техники до 2000 единиц к 2020 году.

Имеется обоюдная заинтересованность сторон и в реализации на базе Гянджинского автомобильного завода проекта по организации сборочного производства пассажирской техники Минского автомобильного завода.

Гянджинский автомобильный завод начал свою работу в декабре 2004 года. Если в начале количество работников завода составляло 85, то сейчас их численность достигла 700 человек.

Гянджинский автозавод в состоянии собирать в Азербайджане до одной тысячи грузовиков и двух тысяч тракторов в год. На Гянджинском автозаводе в настоящее время собираются тракторы "Беларусь" и автомобили МАЗ, КАМАЗ и "Урал".

Помимо тракторов и автомобилей, на Гянджинском автозаводе налажено производство различного навесного оборудования для тракторов "Беларусь". На технику, произведенную на предприятии, выдается гарантия сроком на один год, а также обеспечено ее качественное сервисное обслуживание во всех регионах страны.
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