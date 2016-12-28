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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В 2016 ГОДУ БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН АКТИВИЗИРОВАЛИ ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ - ПОСОЛ
13:35 28.12.2016
Главным итогом 2016 года для Беларуси и Азербайджана стала активизация двусторонних отношений. Об этом сказал в среду на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.
По его словам, в настоящее время обе страны работают над тем, чтобы отношения имели долгосрочный и программный характер.
"В результате осуществления комплексных мер мы ожидаем еще большего расширения сотрудничества в 2017 году", - сказал Ахрамович, которого цитирует Trend.
Посол отметил негативное влияние кризиса в мировой экономике на торговые отношения и снижение в связи с этим двустороннего товарооборота, который за 10 месяцев составил около 104 миллионов долларов.
"Это снижение почти на 50 процентов по сравнению с прошлым годом, но по итогам 2017 года постараемся снизить этот барьер. Беларусь приветствует значительный рост азербайджанского экспорта, который в этом году вырос в 3,7 раза. В то же время мы стремимся к балансу торговых отношений", - сказал Ахрамович.
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