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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЕНЕГАЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ MSY GROUP ГОТОВА НЕ ТОЛЬКО ПРИОБРЕСТИ МАШИНЫ «АМКОДОР», НО И ОРГАНИЗОВАТЬ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ
15:25 27.12.2016

Сенегальская компания MSY Group во время посещения ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» высказала намерение не просто приобрести машины «АМКОДОР», но и организовать их производство на своей территории с целью реализации в Сенегале и соседних странах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, компания MSY Group специализируются на добыче базальтовых руд, ежегодно осуществляет погрузку и перевозку миллионов тонн сыпучих и рудных материалов. В группе компаний представлены дорожно-строительные и сельскохозяйственные предприятия.

Делегация MSY Group прибыла на ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» чтобы обсудить возможности поставки техники холдинга для собственных нужд. Однако, после знакомства с промышленным потенциалом холдинга, уровнем локализации производимой техники и ее технико-экономическими параметрами, прямо в ходе переговоров бизнес-модель будущего сотрудничества была пересмотрена.

Представители MSY Group считают, что технологический уровень производства и качество специальной техники «АМКОДОР» делают ее конкурентоспособной на территории всей Западной Африки. Сенегал, находящийся в центре этого региона, и являющийся транспортным и логистическим узлом, оказывающим сильное влияние на весь регион, может предложить «АМКОДОРУ» привлекательные условия для продвижения техники холдинга.

Представители сенегальской стороны заявили о намерении в кратчайшие сроки произвести оценку конкурентной среды и уровня востребованности техники «АМКОДОР» в Западной Африке, а также разработать пошаговую стратегию организации совместного производства. На первом этапе предполагается приобретение партии готовых машин, чтобы обеспечить их присутствие на рынке. Далее рассматривается создание сервисного центра и склада запасных частей, а в последующем – организация крупноузлового сборочного производства с возможной последующей локализацией.

Сенегал обладает хорошим кадровым ресурсом – в стране есть технологический университет и другие учебные заведения, которые готовят, в том числе, и специалистов машиностроительного профиля.

Сенегал имеет немалый опыт приобретения различной специальной техники от крупных мировых производителей из Европы, Китая и Индии, но такие варианты либо не устраивают по причине сложности в эксплуатации и обслуживании, либо в соотношении цена-качество.

В настоящее время стороны рассматривают различные форматы сотрудничества и различные источники финансирования этого проекта, и его экономическое обоснование.

Но уже на предварительном этапе представители MSY Group заявляют, что техника «АМКОДОР» их устраивает и по качеству, и по цене, положительно оценивается ее простота в обслуживании и эксплуатации, высокая ремонтопригодность, а также возможность быстрой адаптации к условиям африканского климата ввиду того, что холдинг «АМКОДОР» располагает собственным конструкторско-технологической службой.
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