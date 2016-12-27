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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БГУ И ПОЛЬСКИЙ КОШАЛИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:51 27.12.2016

Соглашение о международном сотрудничестве в образовательной и научной сферах подписано между БГУ и Кошалинским техническим университетом. Подписи под документом поставили ректоры двух вузов академик Сергей Абламейко и профессор Тадеуш Богдал.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, соглашение предусматривает осуществление совместных образовательных и научно-исследовательских программ и проектов, обмен студентами, аспирантами, магистрантами и преподавателями, учебной, методической и научной литературой, организацию совместных семинаров и конференций и др.

Кошалинский технический университет основан в1968 году. Это государственный вуз и является единственным техническим заведением в Центральном поморском регионе Польши и в западно-поморском воеводстве. Обучение осуществляется по 28 направлениям и включает технические, гуманитарные, экономические и художественные программы.
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