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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИТОВСКИХ КОМПАНИЙ НА БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ БУТБ ОБСУЖДАЛОСЬ НА ПЕРЕГОВОРАХ В ВИЛЬНЮСЕ
10:36 27.12.2016

Представители Белорусской универсальной товарной биржи приняли участие в заседании рабочей группы по вопросам развития электронной коммерции в рамках реализации программы Европейского союза «Восточное партнерство», которое прошло 15-16 декабря в Вильнюсе (Литва).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках панельной дискуссии, посвященной развитию электронной коммерции (e-Trade), проведена презентация возможностей БУТБ в сфере биржевой и электронной торговли, а также разработанных биржей и успешно внедренных IT-решений.

В этой связи планируется проработать вопрос совместного участия БУТБ и одного из ведущих белорусских разработчиков программного обеспечения ООО «Софтклуб» в подпрограмме e-Commerce (является частью программы e-Trade) с целью содействия развитию национальных систем безбумажной торговли.

Кроме того, проведены переговоры с представителями Литовской ассоциации промышленных предприятий, в ходе которых обсуждены возможные варианты сотрудничества по привлечению литовских компаний на биржевые торги БУТБ.
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