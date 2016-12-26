Представители Белорусской универсальной товарной биржи приняли участие в заседании рабочей группы по вопросам развития электронной коммерции в рамках реализации программы Европейского союза «Восточное партнерство», которое прошло 15-16 декабря в Вильнюсе (Литва).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках панельной дискуссии, посвященной развитию электронной коммерции (e-Trade), проведена презентация возможностей БУТБ в сфере биржевой и электронной торговли, а также разработанных биржей и успешно внедренных IT-решений.

В этой связи планируется проработать вопрос совместного участия БУТБ и одного из ведущих белорусских разработчиков программного обеспечения ООО «Софтклуб» в подпрограмме e-Commerce (является частью программы e-Trade) с целью содействия развитию национальных систем безбумажной торговли.

Кроме того, проведены переговоры с представителями Литовской ассоциации промышленных предприятий, в ходе которых обсуждены возможные варианты сотрудничества по привлечению литовских компаний на биржевые торги БУТБ.