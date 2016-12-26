Посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов встретился 23 декабря с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи подведены итоги взаимодействия дипломатических ведомств Беларуси и Туркменистана в уходящем году, а также намечены основные двусторонние мероприятия на 2017 год.

Стороны подчеркнули стратегический характер белорусско-туркменских отношений, отметив присущий двум странам высокий уровень и системность взаимодействия как в двустороннем формате, так и на международных площадках.