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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИДЫ БЕЛАРУСИ И ТУРКМЕНИСТАНА НАМЕТИЛИ ОСНОВНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2017 ГОДУ
09:14 27.12.2016
Посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов встретился 23 декабря с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи подведены итоги взаимодействия дипломатических ведомств Беларуси и Туркменистана в уходящем году, а также намечены основные двусторонние мероприятия на 2017 год.
Стороны подчеркнули стратегический характер белорусско-туркменских отношений, отметив присущий двум странам высокий уровень и системность взаимодействия как в двустороннем формате, так и на международных площадках.
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