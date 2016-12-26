План реализации рамочного соглашения о сотрудничестве и механизмах взаимодействия между Государственным комитетом по имуществу Беларуси и Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая будет обсуждаться в Минске 27 декабря 2016 года на первом заседании рабочей группы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, это первый совместный межведомственный белорусско-китайский документ в рамках соглашения, направленный на развитие и углубление инвестиционного сотрудничества двух стран, и предусматривающий в этой связи тесное взаимодействие не только между комитетами двух стран, но и активное участие в нем отраслевых министерств и иных организаций, подчиненных правительству Беларуси, представители которых вошли в состав рабочей группы. С китайской стороны рабочая группа включила в себя представителей Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая.

В рабочей группе каждой из сторон учреждены также секретариаты: секретариат от белорусской стороны находится в главном управлении имущественных отношений Госкомимущества, от китайской стороны – в департаменте внешних связей Комитета по контролю.

В ходе заседания планируется обсудить план реализации соглашения. Данным документом будут определены обязанности рабочей группы, секретариата и описан механизм сотрудничества и взаимодействия, также в нем будет содержаться информация о составах рабочих групп каждой из сторон. План реализации соглашения определит направления работы, намеченные каждой из сторон по развитию тесного сотрудничества в рамках соглашения.