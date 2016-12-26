|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАМОЧНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ КОМИТЕТОВ ПО ИМУЩЕСТВУ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ 27 ДЕКАБРЯ
16:20 26.12.2016
План реализации рамочного соглашения о сотрудничестве и механизмах взаимодействия между Государственным комитетом по имуществу Беларуси и Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая будет обсуждаться в Минске 27 декабря 2016 года на первом заседании рабочей группы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, это первый совместный межведомственный белорусско-китайский документ в рамках соглашения, направленный на развитие и углубление инвестиционного сотрудничества двух стран, и предусматривающий в этой связи тесное взаимодействие не только между комитетами двух стран, но и активное участие в нем отраслевых министерств и иных организаций, подчиненных правительству Беларуси, представители которых вошли в состав рабочей группы. С китайской стороны рабочая группа включила в себя представителей Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая.
В рабочей группе каждой из сторон учреждены также секретариаты: секретариат от белорусской стороны находится в главном управлении имущественных отношений Госкомимущества, от китайской стороны – в департаменте внешних связей Комитета по контролю.
В ходе заседания планируется обсудить план реализации соглашения. Данным документом будут определены обязанности рабочей группы, секретариата и описан механизм сотрудничества и взаимодействия, также в нем будет содержаться информация о составах рабочих групп каждой из сторон. План реализации соглашения определит направления работы, намеченные каждой из сторон по развитию тесного сотрудничества в рамках соглашения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2016
Курсы в банках
на 26.12.2016
Конвертация в банках
на 26.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте