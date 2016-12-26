ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.12.2016

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАМОЧНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ КОМИТЕТОВ ПО ИМУЩЕСТВУ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ 27 ДЕКАБРЯ
16:20 26.12.2016

План реализации рамочного соглашения о сотрудничестве и механизмах взаимодействия между Государственным комитетом по имуществу Беларуси и Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая будет обсуждаться в Минске 27 декабря 2016 года на первом заседании рабочей группы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, это первый совместный межведомственный белорусско-китайский документ в рамках соглашения, направленный на развитие и углубление инвестиционного сотрудничества двух стран, и предусматривающий в этой связи тесное взаимодействие не только между комитетами двух стран, но и активное участие в нем отраслевых министерств и иных организаций, подчиненных правительству Беларуси, представители которых вошли в состав рабочей группы. С китайской стороны рабочая группа включила в себя представителей Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая.

В рабочей группе каждой из сторон учреждены также секретариаты: секретариат от белорусской стороны находится в главном управлении имущественных отношений Госкомимущества, от китайской стороны – в департаменте внешних связей Комитета по контролю.

В ходе заседания планируется обсудить план реализации соглашения. Данным документом будут определены обязанности рабочей группы, секретариата и описан механизм сотрудничества и взаимодействия, также в нем будет содержаться информация о составах рабочих групп каждой из сторон. План реализации соглашения определит направления работы, намеченные каждой из сторон по развитию тесного сотрудничества в рамках соглашения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2016
валюта курс
EUR 2.0378
USD 1.9434
RUB 3.1948
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2016
валюта курс +/-
EUR 2.0378 +0.004
USD 1.9434 -0.0046
RUB 3.1948 -0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0350 2.0440
USD 1.9450 1.9520
RUB 3.1850 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 26.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0510
EUR/RUB 63.7300 64.4400
USD/RUB 60.9000 61.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте