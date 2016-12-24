|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА СДЕЛАЮТ МАШИНОСТРОЕНИЕ ПРИОРИТЕТОМ СОТРУДНИЧЕСТВА
11:55 26.12.2016
Беларусь и Украина будут совместно производить троллейбусы и расширять модельный ряд лифтов совместного производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, пишет Укринформ.
"23 декабря заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко и заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик встретились, чтобы обсудить развитие промышленной кооперации в 2017-2020 году", - говорится в сообщении.
Планируется, что Украина и Беларусь будут совместно производить троллейбусы, расширять модельный ряд лифтов совместного производства. Планируется организация совместных производств - например, сельскохозяйственной техники совместно с холдингом "Гомсельмаш"..
По словам Юрия Бровченко, развитие сотрудничества в сфере машиностроения - один из главных приоритетов украинско-белорусского сотрудничества.
"В подготовленной Дорожной карте по развитию сотрудничества на 2017-2020 годы отражены в первую очередь проекты машиностроения, в частности производства тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, вагонов, строительной и коммунальной техники”, - сказал Бровченко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2016
Курсы в банках
на 26.12.2016
Конвертация в банках
на 26.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте