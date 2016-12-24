Беларусь и Украина будут совместно производить троллейбусы и расширять модельный ряд лифтов совместного производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, пишет Укринформ.

"23 декабря заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко и заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик встретились, чтобы обсудить развитие промышленной кооперации в 2017-2020 году", - говорится в сообщении.

Планируется, что Украина и Беларусь будут совместно производить троллейбусы, расширять модельный ряд лифтов совместного производства. Планируется организация совместных производств - например, сельскохозяйственной техники совместно с холдингом "Гомсельмаш"..

По словам Юрия Бровченко, развитие сотрудничества в сфере машиностроения - один из главных приоритетов украинско-белорусского сотрудничества.

"В подготовленной Дорожной карте по развитию сотрудничества на 2017-2020 годы отражены в первую очередь проекты машиностроения, в частности производства тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, вагонов, строительной и коммунальной техники”, - сказал Бровченко.