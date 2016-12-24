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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ТРАНСНЕФТЬ» ДАЛА СОГЛАСИЕ НА РОСТ ТАРИФОВ НА ТРАНЗИТ НЕФТИ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ
10:58 26.12.2016
Тарифы на транзит нефти через Беларусь вырастут в следующем году. Такая информация прозвучала 24 декабря в эфире телеканала ОНТ.
В частности, стало известно, что «Транснефть» – российский транспортный монополист – дала согласие на удорожание транзита. «Гомельтранснефть» и «Полоцктранснефть» получили предложения о повышении тарифов на 6% и 12%соответственно. Однако белорусская сторона рассчитывала на более существенное увеличение тарифов. В «Транснефти» ждут ответа в ближайшие дни и предварительно заявили, что поставки нефти в Беларусь в первом квартале будущего года составят 4,5 миллиона тонн, но объемы могут скорректировать.
Несколько месяцев назад Беларусь уже собиралась повысить тарифы. Но решение отменили в обмен на восстановление транзита нефти в полном объеме. Уменьшение потока было связано с неопределенностью по поводу цены на газ. Переговоры на «газовую» тему еще не завершены.
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