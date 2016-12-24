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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДОГОВОР ПО СОЗДАНИЮ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ФОНДА ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПОДПИСАН В МОСКВЕ
10:15 26.12.2016

РВК, Инфрафонд РВК и Белорусский инновационный фонд объявили о создании совместного венчурного фонда «Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций». В церемонии подписания соглашения приняли участие председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, целевой размер фонда составит 1,4 млрд. рублей с возможностью дальнейшего увеличения по решению инвесторов. На первом этапе Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), РВК и Инфрафонд РВК инвестируют в размере 50%, 49% и 1% соответственно. Период деятельности фонда составит 10 лет с возможностью продления после совместной оценки результатов.

Проект «РБФВИ» реализуется в рамках планомерной работы Министерства экономического развития Российской Федерации, РВК и Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь по развитию единого технологического пространства и рынка венчурного капитала в рамках ЕАЭС. Основной целью «Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций» является формирование современного и прозрачного инвестиционного инструмента для развития конкурентоспособных компаний на основе высокотехнологичных разработок, осуществляемых в Российской Федерации и Республике Беларусь в условиях гармонизации экономических взаимоотношений двух стран в рамках ЕАЭС.

В течение первых трех лет управлять совместным фондом будет Инфрафонд РВК, затем – Белинфонд.

«Венчурное финансирование является относительно новым делом для нашей страны, и Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций будет первым фондом подобного типа в Беларуси, который дополнит традиционные инвестиционные и инновационные фонды, действующие в республике», - считает Александр Шумилин.

По его словам, у представителей республиканского технологического сообщества появляется возможность участвовать в инициативах и проектах РВК, направленных на развитие экосистемы инновационного предпринимательства, а также использовать РВК для вывода совместных высокотехнологичных проектов и инновационных компаний Беларуси на фондовые рынки.

Распределение инвестиций Фонда будет осуществлено в проекты, зарегистрированные в России, и в проекты, зарегистрированные в Беларуси.

Предполагается, что первые проекты «Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций» профинансирует уже в 2017 году.

Проект договора инвестиционного товарищества «Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций» (РБФВИ) между Белорусским инновационным фондом, ОАО «Российская венчурная компания» и ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК» одобрен постановлением Совета министров № 915 от 10 ноября 2016 года. Ранее был подписан указ № 223, который направлен на совершенствование системы венчурного финансирования научных проектов и расширение полномочий Белорусского инновационного фонда. Документом предусмотрено придание Белинфонду статуса субъекта инновационной инфраструктуры, а также предоставлено право долевого участия в совместном с ОАО «Российская венчурная компания» финансировании венчурных проектов на основе договора о совместной деятельности.
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