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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕНЫ ПРОЕКТЫ СОГЛАШЕНИЙ ПО УЧАСТИЮ БЕЛАРУСИ В ПРОГРАММАХ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОСОЮЗА
09:06 26.12.2016
Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашений, которые обеспечивают участие Беларуси в программах трансграничного сотрудничества Европейского союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, соответствующие указы подписаны 23 декабря.
В частности, одобрены проекты соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества в рамках программ «Латвия – Литва – Беларусь» и «Польша – Украина – Беларусь» по линии Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы.
Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проектам соглашений и их подписание.
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