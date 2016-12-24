Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашений, которые обеспечивают участие Беларуси в программах трансграничного сотрудничества Европейского союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, соответствующие указы подписаны 23 декабря.

В частности, одобрены проекты соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества в рамках программ «Латвия – Литва – Беларусь» и «Польша – Украина – Беларусь» по линии Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы.

Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проектам соглашений и их подписание.