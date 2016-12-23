Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто пригласил губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в Беларусь на следующее заседание совместной рабочей группы по двустороннему сотрудничеству, которое запланировали провести в первом-втором квартале 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минприроды и охраны окружающей среды, сегодня завершается визит белорусской делегации во главе с А. Ковхуто в Кемеровскую область.

В период с 21 по 23 декабря состоялись встречи с представителями деловых кругов, белорусы посетили предприятия Кемеровской области, в частности, ЗАО ХК «СДС» разреза «Черниговец», «Кемеровохиммаш» СДС Маш, а также Губернский центр спорта «Кузбасс» и город-спутник Лесная поляна.

«Несмотря на кризисные явления, у сторон имеется значительный потенциал для наращивания взаимной торговли, - высказал мнение А. Ковхуто. - Этому в полной мере будет способствовать реализация Плана мероприятий на 2017 - 2018 годы об основных принципах торгово-экономического сотрудничества от 23 октября 1998 года, который, я надеюсь, активизирует торгово-экономическое сотрудничество предприятий и организаций Кемеровской области и Республики Беларусь, а также повысит уровень экспортных и импортных поставок среди наших регионов».