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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БГТУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩЕМ ТРЕНИНГЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛЬЕМ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ САНАЦИИ В ГЕРМАНИИ
12:16 23.12.2016

Заведующий кафедрой Организации производства и экономики недвижимости БГТУ Николай Синяк в рамках проекта «На пути к реформам жилищного сектора: повышение потенциала объединений собственников жилья в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине» принял участие в обучающем тренинге «Управление жильем и энергосберегающая санация в Германии», который проходил с 3 по 10 декабря в Берлине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, учебная поездка была организована для представителей ресурсных центров и общественных объединений из постсоветских стран в Берлин в рамках серии обучающих мероприятий проекта HOME.

Организатор тренинга - Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО, Берлин).

По информации пресс-службы университета, учебная поездка в Берлин позволила ознакомиться с немецким опытом и напрямую пообщаться с коллегами, которые работают в жилищном секторе Германии.

В рамках поездки эксперты из Азербайджана, Беларуси, Германии, Грузии, Молдовы и Украины изучили опыт по следующим темам: политика Германии по энергосбережению в зданиях и ее результаты; практика управления многоквартирными домами; организация и фукционирование объединений собственников жилья многоквартирного дома; опыт сотрудничества с населением по вопросам модернизации и энергосбережения жилья; формирование безбарьерной среды и городское планирование.

Программа поездки включала встречи как с государственными органами по обсуждению политики в области энергосберегающей санации зданий, так и посещение объектов для демонстрации полученных результатов. В частности, участники мероприятия посетили жилищное предприятие в Постдаме, ознакомились с работой Немецкого энергетического агентства DENA, встретились с бизнес-организациями, специализирующимися на проведении тепломодернизации зданий. Вопросы формирования безбарьерной среды и продвижение принципа инклюзивности (одна из целей глобального развития) были обсуждены при посещении района массовой санации в Берлине – Марцан-Хеллерсдорф и Потсдам-Древитц.

Томас Яницкий, экс-директор Министерства транспорта, строительства и городского развития Германии утверждает, что работа в области жилищного хозяйства в постсоветских странах должна быть направлена на «создание комплексной системы, основанной на окупаемости, развитии общей концепции энергоэффективности, социальной интеграции и др.».

Учебное мероприятие позволило обсудить проблемы жилищного сектора в постсоветских странах с участием экспертов из Германии и подготовить рекомендации для внесения изменений в национальное законодательство и работу в области жилищного сектора и энергосбережения в странах-партнерах проекта HOME с учетом комплексного подхода.

Обсуждены механизмы реализации экономически эффективных мировых практик управления совместными домовладениями в Республике Беларусь, санации многоквартирных жилых домов, внедрения энергоэффективных технологий.

Каждый участник при проведении тренинга выступил протоколистом по одному-двум заседаниям тренинга, что явилось условием получения сертификата повышения квалификации.

Была также обсуждена тематика лекций по вопросам управления совместным домовладением и курсов повышения квалификации в БГТУ. Обсуждены вопросы финансовой отчетности, перечень работ по проекту HOME и содержание работ по проекту.
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