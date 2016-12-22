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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА БЕЛАРУСЬ УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ЕДИНЫЕ СТАВКИ КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ ЗА ВЫДАЧУ ВИЗ
10:36 23.12.2016
В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса Республики Беларусь с 1 января 2017 года установлены новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, за выдачу индивидуальной визы, независимо от количества въездов, консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы – 10 евро с человека.
При этом в отношении граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов.
В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов.
Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам.
Подробная информация будет размещена на сайте Министерства иностранных дел в разделе «Визы и консульские вопросы» накануне вступления в силу новых ставок консульских сборов.
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