21-23 декабря проходит визит заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова в Словацкую Республику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, состоялись встречи заместителя главы белорусского внешнеполитического ведомства с госсекретарем Министерства иностранных и европейских дел Словакии Лукашем Паризеком, госсекретарем Министерства экономики, сопредседателем белорусско-словацкой совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Растиславом Хованцем, а также руководителем группы дружбы с Беларусью в Национальном совете (парламенте) Словакии Робертом Мадеем.

В ходе переговоров стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в рамках официального визита в Беларусь в ноябре 2016 г. председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо, а также перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, включая дальнейшее развитие двусторонних контактов высокого уровня.