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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ТАДЖИКИСТАН ОБСУЖДАЮТ НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМОВ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА В РЕГИОН
17:25 22.12.2016

Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов 19-21 декабря посетил Согдийскую область, где состоялась встреча с председателем Согдийской области Абдурахмоном Кодири и председателем города Худжанда Шарифом Шарифзодой, в ходе которой рассмотрены состояние и перспективы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества нашей страны с Согдийской областью на региональном уровне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, стороны высоко оценили уровень взаимодействия в 2016 году, отметив заинтересованность в его расширении в рамках действующих соглашений с Минской и Витебской областями.

О. Иванов также провел встречи с представителями деловых кругов и банковского сектора Таджикистана, в ходе которых обсуждены вопросы наращивания объемов белорусского экспорта в регион. Особое внимание было уделено вопросам поставок белорусской продукции машиностроения, нефтехимии, легкой и пищевой промышленности, в том числе на условиях международного лизинга.

Рассмотрена проблематика работы товаропроводящей сети белорусских предприятий в Согдийской области, включая вопросы сервисного обслуживания поставляемой техники, обеспечения запасными частями, подготовки технических и коммерческих специалистов.

По итогам визита с таджикской стороной обсуждены планы работы на 2017 год.
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