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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛАРУСИ С БДИПЧ И ПА ОБСЕ, ДОСТИГНУТЫЙ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
16:38 22.12.2016
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил высокий уровень взаимодействия Беларуси с БДИПЧ и ПА ОБСЕ, достигнутый в последние годы. Такая оценка взаимодействия прозвучала в ходе состоявшейся 22 декабря встречи c делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе беседы стороны обсудили выводы и рекомендации итогового отчета миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами, прошедшими 11 сентября 2016 г.
Владимир Макей подтвердил готовность белорусской стороны к продолжению конструктивного диалога и сотрудничества с институтами ОБСЕ в избирательной и других сферах.
В состав европейской делегации вошли глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь Каетана де Зулуета Овтрам, Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах, заместитель председателя ПА ОБСЕ Кент Харстед, а также ряд экспертов.
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