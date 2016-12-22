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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БИЗНЕС-СОЮЗЫ БЕЛАРУСИ, ЭСТОНИИ И МАЛЬТЫ ПРИЗВАЛИ ЕВРОПАРЛАМЕНТ ОТМЕНИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКУ БЕЛОРУССКОГО ТЕКСТИЛЯ В ЕС
15:02 22.12.2016
Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского при поддержке бизнес-союзов Эстонии и Мальты призвал Европарламент как можно скорее отменить ограничения на поставку белорусского текстиля в ЕС.
Как сообщает БСПН на своем сайте, под письмом с соответствующим обращением в адрес европейских парламентариев подписались президент Эстонской ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) Керсти Крачт, исполнительный консул Мальтийской палаты малого и среднего бизнеса (GRTU) Ноэл Гаукт и директор белорусского Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Жанна Тарасевич. При этом именно БСПН выступил инициатором подготовки письма в Европарламент.
В обращении констатируется, что, несмотря на снятие почти всех санкций ЕС по отношению к Беларуси, ограничения на поставку белорусского текстиля де-факто остаются в виде квот и лимита на размер единовременной поставки. В частности, лимит по объему разовой поставки (5 тыс. кг) применяется к 11 востребованным позициям текстильных товаров, таких как женские костюмы, мужские сорочки, постельное белье. Квоты касаются 22 позиций, в том числе синтетических, шерстяных и полушерстяных тканей и пряж.
Ограничения препятствуют торговле с ЕС, в том числе лимит по объему разовой партии товаров негативно отражается на логистике поставок, увеличивает удельные расходы и административные издержки сторон сделок.
Авторы письма приветствуют подготовленный проект решения Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт белорусского текстиля и выражают уверенность, что оперативное принятие такого решения поспособствует укреплению экономических отношений, как это предполагает инициатива «Восточное партнерство».
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