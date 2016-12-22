Компания GE Grid Solutions заинтересована в участии в тендерных процедурах, связанных с реализацией проектов на белорусских энергообъектах. Это было отмечено на встрече 20 декабря руководства ГПО «Белэнерго» с делегацией компании GE Grid Solutions во главе с генеральным директором GE Grid Solutions по Европе, России и СНГ господином Герхардом Сейрлингом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГПО «Белэнерго», гости рассказали о возможностях компании по производству оборудования в области автоматизации подстанций, мониторинга и диагностики электросетевого оборудования, провели презентацию своих программных решений, позволяющих повысить надежность, эффективность и отказоустойчивость электросетей, познакомили с предложениями в области сервиса.

Компания делает особый акцент на своих цифровых технологиях, в частности, на цифровых подстанциях. Компания продвигает 3 поколение этой технологии: оцифровку первичной информации и реализацию продвинутых интеллектуальных алгоритмов мониторинга, эксплуатации и принятия решений. При этом компания предлагает, как полную линейку оборудования для цифровой подстанции, так и сопутствующие программные решения, позволяющие воспользоваться преимуществами данной технологии: полной наблюдаемостью всей подстанции; профилактическим мониторингом, прогнозирующим возникновение проблем; автоматическими алгоритмами управления, интеллектуальными программными модулями, помогающие принимать правильные и оперативные решения в нештатных ситуациях. Представители компании предложили белорусским коллегам посетить одну из цифровых подстанций, расположенных во Франции, и воочию познакомится с данной технологией.

Эффективность от внедрения предлагаемой продукции GE Grid Solutions, по мнению представителей делегации, доказана сетевыми организациями из 80 стран мира, с которыми компания сотрудничает на протяжении долгого времени.

В свою очередь генеральный директор ГПО «Белэнерго» Евгений Воронов поблагодарил представителей мировой компании за проведенную презентацию и предложения, высказал заинтересованность в дальнейшем налаживании партнерских отношений, с учетом четкого соблюдения требований белорусского законодательства.